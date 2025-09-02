Радимов оценил переход Пруцева в "Локомотив"

"Он вызывается в национальную сборную, но, по мнению Станковича, конкуренцию в "Спартаке" проигрывает. Вот здесь абсолютно логично. У "Спартака" центральных полузащитников на это место хватает. И Пруцев вообще бы не имел игровой практики. А здесь он будет играть, ну, по крайней мере, конкурировать с Бариновым, Карпукасом, в "Локомотиве" у него точно будет больше игровой практики", - цитирует Радимова "РБ Спорт".
В текущем сезоне Данил Пруцев провел за московский "Спартак" во всех турнирах 4 матча и не отметился результативными действиями. В летнее трансферное окно полузащитник перешел в столичный "Локомотив" на правах аренды и провел за команду Михаила Галактионова 1 встречу, отметившись в ней 1 результативной передачей. На счету футболиста 7 матчей в составе сборной России и 2 забитых гола.
После 7 сыгранных туров "железнодорожники" располагаются на 3 строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 15 набранными очками. Красно-белые занимают 6 место с 11 баллами в своем активе.
Экс-игрок сборной России Владислав Радимов оценил переход Данила Пруцева из "Спартака" в "Локомотив".
