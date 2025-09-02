- С учетом графика "Балтики", их результаты более чем удивительны. На старте сезона были одни выездные матчи. Такие успехи связаны с Талалаевым. У "Балтики" большая обойма игроков. Пришли 10 новичков, но при этом команда в основном играет теми, кто выходил из Первой лиги. Новички только постепенно подпускаются к играм. Очень хорошая работа Талалаева.
Нынешний сезон калининградская "Балтика" начала с четырех побед и трех ничьих в 7 турах Российской Премьер-Лиги. Команда Андрея Талалаева не проиграла в гостях московскому "Динамо" (1:1), разгромила на выезде "Спартак" (3:0) и поделила очки на своем поле со столичным "Локомотивом" (1:1). На сентябрьскую паузу в чемпионате балтийцы ушли, находясь в числе лидеров турнирной таблицы. После 7 матчей калининградцы набрали 15 очков и занимают третье место, отставая на данный момент от первой строчки лишь на один балл.
Источник: "Чемпионат"
Мор назвал причину успеха "Балтики" в этом сезоне
Бывший футболист "Спартака" Эдуард Мор прокомментировал игру "Балтики" на старте РПЛ.
Фото: ФК "Балтика"