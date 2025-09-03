Агент Игнатьева: в России нет ни одного нападающего, превосходящего Ивана по уровню

"В России нет ни одного нападающего, превосходящего Игнатьева по качествам и уровню! То, что на сегодня Ваня не смог в должной степени реализовать свой талант, это не вопрос его уровня. Это вопрос психологии. В целом, довольны годом за границей, Ваня совокупно забил 18 мячей", — приводит слова Агузарова "Матч ТВ".
"Оренбург" объявил о подписании Игнатьева в субботу, 30 августа. Соглашение игрока с клубом рассчитано до июня 2027 года. До этого 26-летний нападающий с февраля 2025 года выступал за алжирскую "Кабилию". В сезоне-2024/25 он принял участие в 15 матчах чемпионата Алжира, записав на свой счет пять голов, а также завоевал серебро турнира в составе клуба.
Спортивный агент Алан Агузаров, представляющий интересы нападающего "Оренбурга" Ивана Игнатьева, рассказал о сильных качествах футболиста.
