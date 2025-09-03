Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Енисей
15:00
ШинникНе начат
Волга Ул
17:30
ЧерноморецНе начат
Нефтехимик
18:00
РодинаНе начат
Сокол
18:00
КАМАЗНе начат
Чайка
18:30
РоторНе начат
Торпедо
19:00
УфаНе начат
Арсенал Тула
20:00
СКА-ХабаровскНе начат

"С его уходом "Спартак" ничего не потеряет". Ледяхов – о трансфере Дуарте

Бывший футболист "Спартака" Игорь Ледяхов высказался об уходе защитника Алексиса Дуарте из стана красно-белых.
Фото: ФК "Спартак"
"Руководство посчитало нужным отпустить его. Алексис не был счастлив в команде. У него было не так много игрового времени, хотя в последнее время показывал неплохой уровень. С его уходом "Спартак" ничего не потеряет, если возьмет качественных защитников", — приводит слова Ледяхова "Чемпионат".

Пресс-служба бразильского "Сантоса" объявила о переходе Дуарте из "Спартака" в среду, 3 сентября. Игрок подписал соглашение с клубом до 2029 года. Дуарте играл за красно-белых с января 2023 года. Он принял участие в 67 матчах во всех турнирах, отметившись одной результативной передачей. В текущем сезоне 25-летний защитник выступил в семи встречах. Интернет-портал Transfermarkt оценивает его трансферную стоимость в 3 миллиона евро.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • -2
  • Не нравится