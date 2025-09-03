"Руководство посчитало нужным отпустить его. Алексис не был счастлив в команде. У него было не так много игрового времени, хотя в последнее время показывал неплохой уровень. С его уходом "Спартак" ничего не потеряет, если возьмет качественных защитников", — приводит слова Ледяхова "Чемпионат".
Пресс-служба бразильского "Сантоса" объявила о переходе Дуарте из "Спартака" в среду, 3 сентября. Игрок подписал соглашение с клубом до 2029 года. Дуарте играл за красно-белых с января 2023 года. Он принял участие в 67 матчах во всех турнирах, отметившись одной результативной передачей. В текущем сезоне 25-летний защитник выступил в семи встречах. Интернет-портал Transfermarkt оценивает его трансферную стоимость в 3 миллиона евро.
"С его уходом "Спартак" ничего не потеряет". Ледяхов – о трансфере Дуарте
Бывший футболист "Спартака" Игорь Ледяхов высказался об уходе защитника Алексиса Дуарте из стана красно-белых.
Фото: ФК "Спартак"