Енисей
15:00
ШинникНе начат
Волга Ул
17:30
ЧерноморецНе начат
Нефтехимик
18:00
РодинаНе начат
Сокол
18:00
КАМАЗНе начат
Чайка
18:30
РоторНе начат
Торпедо
19:00
УфаНе начат
Арсенал Тула
20:00
СКА-ХабаровскНе начат

ЦСКА обратился в ЭСК после матча с "Краснодаром"

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо заявил, что клуб обратился к Экспертно-судейской комиссии РФС после матча с "Краснодаром".
Фото: ПФК ЦСКА
"Мы указали в письме наше общее недовольство оценкой многих эпизодов во время матча. Это и как Ваню Облякова схватили за горло без какой-либо карточки, и как Алвесу наступили на ахилл на 82-й минуте также без какого-либо вмешательства. Мы попросили дать разъяснения действиям арбитров в эпизоде с игрой Виктором Са рукой в своей штрафной", — приводит слова Брейдо "Спорт-Экспресс".

Матч седьмого тура РПЛ ЦСКА с "Краснодаром" состоялся в воскресенье, 31 августа и завершился ничьей со счетом 1:1. После этой встречи армейцы набрали 15 очков и на данный момент занимают второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. От лидирующего "Краснодара" их отделяет одно очко.

