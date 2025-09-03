"Мы указали в письме наше общее недовольство оценкой многих эпизодов во время матча. Это и как Ваню Облякова схватили за горло без какой-либо карточки, и как Алвесу наступили на ахилл на 82-й минуте также без какого-либо вмешательства. Мы попросили дать разъяснения действиям арбитров в эпизоде с игрой Виктором Са рукой в своей штрафной", — приводит слова Брейдо "Спорт-Экспресс".
Матч седьмого тура РПЛ ЦСКА с "Краснодаром" состоялся в воскресенье, 31 августа и завершился ничьей со счетом 1:1. После этой встречи армейцы набрали 15 очков и на данный момент занимают второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. От лидирующего "Краснодара" их отделяет одно очко.
ЦСКА обратился в ЭСК после матча с "Краснодаром"
Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо заявил, что клуб обратился к Экспертно-судейской комиссии РФС после матча с "Краснодаром".
Фото: ПФК ЦСКА