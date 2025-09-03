- Пока "Зенит" — это не команда, это просто фамилии. Они не играют как команда. И вот придут ли они к тому, чтобы играть как команда? Вот "Балтика", это да, она играет как команда, - сказал Генич в видео на YouTube-канале "Коммент.Шоу".
На данный момент подопечные Сергея Семака располагаются на пятом месте в чемпионате Российской Премьер-Лиги, имея в своем активе 12 очков в семи сыгранных матчах. В следующем туре сине-бело-голубые сыграют на выезде с "Балтикой", которая располагается на третьей строчке с 15 баллами.
Генич высказался об игре "зенита" на старте сезона
Российский комментатор Константин Генич оценил выступление "Зенита" на старте РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"