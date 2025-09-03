Матчи Скрыть

Первая лига

Енисей
0 - 0 0 0
ШинникЗавершен
Волга Ул
0 - 1 0 1
Черноморец1 тайм
Нефтехимик
1 - 1 1 1
Родина1 тайм
Сокол
0 - 0 0 0
КАМАЗ1 тайм
Чайка
18:30
РоторНе начат
Торпедо
19:00
УфаНе начат
Арсенал Тула
20:00
СКА-ХабаровскНе начат

Генич высказался об игре "зенита" на старте сезона

Российский комментатор Константин Генич оценил выступление "Зенита" на старте РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"
- Пока "Зенит" — это не команда, это просто фамилии. Они не играют как команда. И вот придут ли они к тому, чтобы играть как команда? Вот "Балтика", это да, она играет как команда, - сказал Генич в видео на YouTube-канале "Коммент.Шоу".

На данный момент подопечные Сергея Семака располагаются на пятом месте в чемпионате Российской Премьер-Лиги, имея в своем активе 12 очков в семи сыгранных матчах. В следующем туре сине-бело-голубые сыграют на выезде с "Балтикой", которая располагается на третьей строчке с 15 баллами.

