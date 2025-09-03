Защитник "Краснодара": не понимаю, за что удалили Кордобу в матче с ЦСКА

"Странная ситуация. Честно, я не понимаю, за что его удалили. Я правда не знаю, что он там увидел для удаления, какой был мотив, и судьи даже не пересмотрели эпизод с помощью ВАР", - цитирует Оласу "СЭ".
В матче 7 тура Российской Премьер-Лиги "Краснодар" на выезде сыграл вничью с ЦСКА - 1:1. Во втором тайме главный арбитр встречи Рафаэль Шафеев показал прямую красную карточку нападающему южан Джону Кордобе.
После 7 сыгранных туров команда Мурада Мусаева лидирует в турнирной таблице российского чемпионата с 16 набранными очками. ЦСКА располагается на 4 строчке с 15 баллами в своем активе.
Защитник "Краснодара" Лукас Оласа высказался об удалении Джона Кордобы в матче 7 тура РПЛ.
Фото: ФК "Краснодар"