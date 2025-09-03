Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Енисей
0 - 0 0 0
ШинникЗавершен
Волга Ул
1 - 1 1 1
ЧерноморецЗавершен
Нефтехимик
1 - 5 1 5
РодинаЗавершен
Сокол
0 - 2 0 2
КАМАЗЗавершен
Чайка
0 - 6 0 6
РоторЗавершен
Торпедо
0 - 0 0 0
УфаЗавершен
Арсенал Тула
3 - 1 3 1
СКА-ХабаровскЗавершен

Защитник "Краснодара": не понимаю, за что удалили Кордобу в матче с ЦСКА

Защитник "Краснодара" Лукас Оласа высказался об удалении Джона Кордобы в матче 7 тура РПЛ.
Фото: ФК "Краснодар"
"Странная ситуация. Честно, я не понимаю, за что его удалили. Я правда не знаю, что он там увидел для удаления, какой был мотив, и судьи даже не пересмотрели эпизод с помощью ВАР", - цитирует Оласу "СЭ".

В матче 7 тура Российской Премьер-Лиги "Краснодар" на выезде сыграл вничью с ЦСКА - 1:1. Во втором тайме главный арбитр встречи Рафаэль Шафеев показал прямую красную карточку нападающему южан Джону Кордобе.

После 7 сыгранных туров команда Мурада Мусаева лидирует в турнирной таблице российского чемпионата с 16 набранными очками. ЦСКА располагается на 4 строчке с 15 баллами в своем активе.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 4
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится