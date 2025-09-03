Карпин ответил на вопрос о возможном возвращении Джикии в сборную России

«Рассматриваю ли вызов Джикии? Всегда говорим, что шанс есть у всех. Будет играть, может получить вызов. То, что есть такой шанс — 100%», — цитирует Карпина «Чемпионат».
Свой последний матч за сборную России Георгий Джикия провёл в октябре 2023 года, играя против сборной Кении. В той игре он был капитаном команды. Всего же на его счету 44 матча за национальную сборную, в которых он забил 2 гола и отдал 1 голевой пас.
31-летний Джикия выступает за турецкий «Антальяспор», куда он перешёл летом 2025 года.
Ближайший матч сборной России состоится 4 сентября на «Лукойл Арене» в Москве против команды Иордании. Начало — в 20:00 по московскому времени.
Фото: ФК "Антальяспор"