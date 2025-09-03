Матчи Скрыть

Енисей
0 - 0 0 0
ШинникЗавершен
Волга Ул
1 - 1 1 1
ЧерноморецЗавершен
Нефтехимик
1 - 5 1 5
РодинаЗавершен
Сокол
0 - 2 0 2
КАМАЗЗавершен
Чайка
0 - 6 0 6
РоторЗавершен
Торпедо
0 - 0 0 0
УфаЗавершен
Арсенал Тула
3 - 1 3 1
СКА-ХабаровскЗавершен

Карпин ответил на вопрос о возможном возвращении Джикии в сборную России

Главный тренер национальной команды Валерий Карпин заявил, что у защитника Георгия Джикии есть шанс вернуться в сборную России.
Фото: ФК "Антальяспор"
«Рассматриваю ли вызов Джикии? Всегда говорим, что шанс есть у всех. Будет играть, может получить вызов. То, что есть такой шанс — 100%», — цитирует Карпина «Чемпионат».

Свой последний матч за сборную России Георгий Джикия провёл в октябре 2023 года, играя против сборной Кении. В той игре он был капитаном команды. Всего же на его счету 44 матча за национальную сборную, в которых он забил 2 гола и отдал 1 голевой пас.

31-летний Джикия выступает за турецкий «Антальяспор», куда он перешёл летом 2025 года.

Ближайший матч сборной России состоится 4 сентября на «Лукойл Арене» в Москве против команды Иордании. Начало — в 20:00 по московскому времени.

