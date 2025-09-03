Гаджиев: Смолов с Дзюбой могли бы подраться на раз-два. Это было бы круто

«Смолов с Дзюбой могли бы подраться на раз-два. Да, многие скажут, что у Артема преимущество в габаритах, но по тому как Федор влепил человеку в Кофемании... Как оценю его удар? Нормально. Молодец. Бам (показал удар)! Смолов — заводной. Думаю, что бой Смолова против Дзюбы — это наша новая цель. Это было бы круто», — заявил Гаджиев «СЭ».
Напомним, 5 июля стало известно о конфликте, произошедшем 28 мая в одном из кафе на Никитской улице в Москве. Тогда Смолов нанёс удары двум посетителям заведения.
Фёдор Смолов в прошедшем сезоне стал чемпионом РПЛ в составе «Краснодара», однако 27 мая клуб объявил о завершении сотрудничества с 35-летним форвардом. Сейчас игрок находится в статусе свободного агента.
Дзюба выступает за «Акрон» с сентября 2024 года. В июле 2025-го стало известно, что Дзюба продлил контракт с тольяттинской командой до конца сезона. Текущая рыночная стоимость форварда составляет 1,5 миллионов евро по версии Transfermarkt.
