Министр спорта РФ высказался о возможном введении потолка зарплат в российском футболе

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев высказался о реформах в РПЛ.
Фото: министерство спорта РФ
"Потолок зарплат [в РПЛ] обсуждается. Государство делает цель. Дальше идут инструменты, которое футбольное сообщество может без государственных органов обсудить. В разных лигах встречаются разные варианты. Например, если иностранца приглашаешь, готов заплатить за него, например, 50 миллионов долларов, то столько же перечисляй в фонд развития детского футбола. Пусть у себя внутри сами разберутся, но государство определит цель", - цитирует Дегтярева "Матч ТВ".

Ранее министр спорта Российской Федерации Михаил Дегтярев сообщил, что 9 сентября состоится собрание клубов Российской Премьер-Лиги. Сообщалось, что на этой встрече будет обсуждаться изменение лимита на легионеров. На данный момент клубам РПЛ позволено вносить в заявку 13 иностранных футболистов и выпускать одновременно не более 8 легионеров на поле.

Новый лимит предполагает, что вносить в заявку будет позволено не более 10 иностранцев, выпускать на поле - половину от этого числа.

