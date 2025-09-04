Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Челябинск
17:00
ФакелНе начат
Спартак Кострома
17:00
УралНе начат

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Казахстан
17:00
УэльсНе начат
Литва
19:00
МальтаНе начат
Грузия
19:00
ТурцияНе начат
Болгария
21:45
ИспанияНе начат
Лихтенштейн
21:45
БельгияНе начат
Нидерланды
21:45
ПольшаНе начат
Люксембург
21:45
Северная ИрландияНе начат
Словакия
21:45
ГерманияНе начат

Товарищеские матчи. Сборные

Норвегия
19:00
ФинляндияНе начат
Гибралтар
19:00
АлбанияНе начат
Россия
20:00
ИорданияНе начат

"Сочи" хотел арендовать футболиста "Локомотива" - источник

"Сочи" хотел арендовать полузащитника московского "Локомотива" Никиту Салтыкова.
Фото: ФК "Локомотив"
По информации источника, "Сочи" обсуждал с "Локомотивом" возможность аренды полузащитника Никиты Салтыкова, однако московский клуб дал понять, что не готов отпускать своего игрока.

Никита Салтыков выступает за столичный "Локомотив" с января 2024 года. Полузащитник провел за клуб во всех турнирах 16 матчей и отметился 1 результативной передачей. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 21-летнего полузащитника в 2 миллиона евро, контракт игрока с клубом рассчитан до конца 2028 года.

Ранее Никита Салтыков был игроком самарских "Крыльев Советов", тольяттинского "Акрона" и "Чертаново".

Источник: Sport24.

