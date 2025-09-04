По информации источника, "Сочи" обсуждал с "Локомотивом" возможность аренды полузащитника Никиты Салтыкова, однако московский клуб дал понять, что не готов отпускать своего игрока.
Никита Салтыков выступает за столичный "Локомотив" с января 2024 года. Полузащитник провел за клуб во всех турнирах 16 матчей и отметился 1 результативной передачей. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 21-летнего полузащитника в 2 миллиона евро, контракт игрока с клубом рассчитан до конца 2028 года.
Ранее Никита Салтыков был игроком самарских "Крыльев Советов", тольяттинского "Акрона" и "Чертаново".
Источник: Sport24.
"Сочи" хотел арендовать футболиста "Локомотива" - источник
"Сочи" хотел арендовать полузащитника московского "Локомотива" Никиту Салтыкова.
Фото: ФК "Локомотив"