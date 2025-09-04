Матчи Скрыть

Челябинск
1 - 1 1 1
ФакелЗавершен
Спартак Кострома
1 - 1 1 1
УралЗавершен

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Казахстан
0 - 1 0 1
УэльсЗавершен
Литва
1 - 1 1 1
МальтаЗавершен
Грузия
2 - 3 2 3
ТурцияЗавершен

Товарищеские матчи. Сборные

Норвегия
1 - 0 1 0
ФинляндияЗавершен
Гибралтар
0 - 1 0 1
АлбанияЗавершен
Россия
0 - 0 0 0
ИорданияЗавершен

Защитник "Ренна", которым интересуется "Спартак", объявил об уходе из французского клуба

Камерунский защитник Кристофер Ву объявил об уходе из «Ренна» и поблагодарил клуб за три проведённых сезона.
Фото: IMAGO
«После трех сезонов на стадионе «Ренна» настало время перевернуть страницу и принять новый вызов. Спасибо руководству, сотрудникам, моим товарищам по команде и болельщикам. Я желаю клубу всего наилучшего в дальнейшем», — написал футболист в социальной сети.

Ранее СМИ сообщали, что игрок близок к переходу в московский «Спартак» и вскоре пройдет медосмотр.

В текущем сезоне за «Ренн» камерунский защитник успел выйти на поле дважды, в одном из матчей получив красную карточку.

Кристофер Ву выступает за «Ренн» с января 2022 года, перейдя из «Ланса» за 9 миллионов евро. За это время он провёл 60 матчей, забил два гола и отдал одну результативную передачу. Контракт 23-летнего защитника с французским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года. Текущая рыночная стоимость защитника составляет 6 миллионов евро по версии Transfermarkt.

