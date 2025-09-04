Защитник "Ренна", которым интересуется "Спартак", объявил об уходе из французского клуба

Камерунский защитник Кристофер Ву объявил об уходе из «Ренна» и поблагодарил клуб за три проведённых сезона.

Фото: IMAGO





Ранее СМИ сообщали, что игрок близок к переходу в московский «



В текущем сезоне за «Ренн» камерунский защитник успел выйти на поле дважды, в одном из матчей получив красную карточку.



Кристофер Ву выступает за «Ренн» с января 2022 года, перейдя из «Ланса» за 9 миллионов евро. За это время он провёл 60 матчей, забил два гола и отдал одну результативную передачу. Контракт 23-летнего защитника с французским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года. Текущая рыночная стоимость защитника составляет 6 миллионов евро по версии Transfermarkt.

