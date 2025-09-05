Генич высказался о совмещении Карпиным тренерских постов

- Просто не понимаю, почему "Динамо" на это пошло. При всем уважении к Валерию Георгиевичу, Писареву, Никифорову, Онопко, почему РФС на это идет и разрешает тренеру сборной совмещение? - сказал Генич "Матч ТВ".
Напомним, Валерий Карпин является главным тренером сборной России по футболу с 2021 года.
В клубном футболе Валерий Карпин возглавляет московское "Динамо" с лета 2025 года. Под руководством российского специалиста бело-голубые занимают десятое место в чемпионате Российской Премьер-Лиги, имея в своем активе 8 очков в семи матчах.
Российский комментатор Константин Генич заявил, что не поддерживает совмещение тренером Валерием Карпиным постов главного тренера "Динамо" и сборной России.
Фото: РФС