Чемпионат Мира

ЧМ2022
Греция
5 - 1 5 1
Беларусь2 тайм
Дания
0 - 0 0 0
Шотландия2 тайм
Украина
0 - 2 0 2
ФранцияЗавершен
Фарерские острова
0 - 1 0 1
Хорватия2 тайм
Швейцария
4 - 0 4 0
Косово2 тайм
Молдова
0 - 4 0 4
Израиль2 тайм
Италия
5 - 0 5 0
Эстония2 тайм
Черногория
0 - 1 0 1
Чехия2 тайм
Словения
2 - 2 2 2
Швеция2 тайм
Исландия
5 - 0 5 0
Азербайджан2 тайм

Генич высказался о совмещении Карпиным тренерских постов

Российский комментатор Константин Генич заявил, что не поддерживает совмещение тренером Валерием Карпиным постов главного тренера "Динамо" и сборной России.
Фото: РФС
- Просто не понимаю, почему "Динамо" на это пошло. При всем уважении к Валерию Георгиевичу, Писареву, Никифорову, Онопко, почему РФС на это идет и разрешает тренеру сборной совмещение? - сказал Генич "Матч ТВ".

Напомним, Валерий Карпин является главным тренером сборной России по футболу с 2021 года.

В клубном футболе Валерий Карпин возглавляет московское "Динамо" с лета 2025 года. Под руководством российского специалиста бело-голубые занимают десятое место в чемпионате Российской Премьер-Лиги, имея в своем активе 8 очков в семи матчах.

