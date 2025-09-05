Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Греция
5 - 1 5 1
Беларусь2 тайм
Дания
0 - 0 0 0
Шотландия2 тайм
Украина
0 - 2 0 2
ФранцияЗавершен
Фарерские острова
0 - 1 0 1
Хорватия2 тайм
Швейцария
4 - 0 4 0
Косово2 тайм
Молдова
0 - 4 0 4
Израиль2 тайм
Италия
5 - 0 5 0
Эстония2 тайм
Черногория
0 - 1 0 1
Чехия2 тайм
Словения
2 - 2 2 2
Швеция2 тайм
Исландия
5 - 0 5 0
Азербайджан2 тайм

Миранчук отреагировал на слухи о переходе в "Спартак"

Полузащитник "Динамо" Антон Миранчук высказался о слухах о его возможном переходе в московский "Спартак".
- Клянусь, в принципе не читаю спортивные СМИ. Мама может что-то передать, бабушка позвонить, спросить. А я говорю: я не знаю, я просто не читаю. Не хочу в это погружаться, - сказал Миранчук "Известиям".

Напомним, 23 августа стало известно о переходе Антона Миранчука в московское "Динамо" из швейцарского "Сьона" за 2 миллиона евро плюс бонусы. Контракт игрока с бело-голубыми рассчитан до лета 2027 года.

На данный момент бело-голубые занимают десятое место в чемпионате Российской Премьер-Лиги, имея в своем активе 8 очков в семи матчах.

