- Клянусь, в принципе не читаю спортивные СМИ. Мама может что-то передать, бабушка позвонить, спросить. А я говорю: я не знаю, я просто не читаю. Не хочу в это погружаться, - сказал Миранчук "Известиям".
Напомним, 23 августа стало известно о переходе Антона Миранчука в московское "Динамо" из швейцарского "Сьона" за 2 миллиона евро плюс бонусы. Контракт игрока с бело-голубыми рассчитан до лета 2027 года.
На данный момент бело-голубые занимают десятое место в чемпионате Российской Премьер-Лиги, имея в своем активе 8 очков в семи матчах.
Миранчук отреагировал на слухи о переходе в "Спартак"
Полузащитник "Динамо" Антон Миранчук высказался о слухах о его возможном переходе в московский "Спартак".
Фото: РФС