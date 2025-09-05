- У Дугласа предголевая передача, а у Луиса голевой пас после виртуозного прохода. Это отражение класса обоих футболистов и уровня нашего чемпионата, без которого они бы не могли бы так играть, - сказал Медведев Metaratings.
Напомним, на прошлой неделе Дуглас Сантос сменил гражданство с русского на бразильское, и теперь выступает за сборную Бразилии. Таким образом бразилец вновь будет считаться легионером в составе сине-бело-голубых.
После матча с Чили главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти сказал, что Энрике обладает выдающимся талантом.
В "Зените" высказались об игре Энрике и Сантоса за сборную Бразилии
Бывший председатель правления "Зенита" Александр Медведев оценил выступление игроков сине-бело-голубых Луиса Энрике и Дугласа Сантоса в матче с Чили (3:0).
Фото: ФК "Зенит"