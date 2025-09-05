Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Греция
5 - 1 5 1
БеларусьЗавершен
Дания
0 - 0 0 0
Шотландия2 тайм
Украина
0 - 2 0 2
ФранцияЗавершен
Фарерские острова
0 - 1 0 1
Хорватия2 тайм
Швейцария
4 - 0 4 0
Косово2 тайм
Молдова
0 - 4 0 4
Израиль2 тайм
Италия
5 - 0 5 0
Эстония2 тайм
Черногория
0 - 1 0 1
Чехия2 тайм
Словения
2 - 2 2 2
Швеция2 тайм
Исландия
5 - 0 5 0
Азербайджан2 тайм

В "Зените" высказались об игре Энрике и Сантоса за сборную Бразилии

Бывший председатель правления "Зенита" Александр Медведев оценил выступление игроков сине-бело-голубых Луиса Энрике и Дугласа Сантоса в матче с Чили (3:0).
Фото: ФК "Зенит"
- У Дугласа предголевая передача, а у Луиса голевой пас после виртуозного прохода. Это отражение класса обоих футболистов и уровня нашего чемпионата, без которого они бы не могли бы так играть, - сказал Медведев Metaratings.

Напомним, на прошлой неделе Дуглас Сантос сменил гражданство с русского на бразильское, и теперь выступает за сборную Бразилии. Таким образом бразилец вновь будет считаться легионером в составе сине-бело-голубых.

После матча с Чили главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти сказал, что Энрике обладает выдающимся талантом.

