Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Латвия
16:00
СербияНе начат
Англия
19:00
АндорраНе начат
Армения
19:00
ПортугалияНе начат
Австрия
21:45
КипрНе начат
Ирландия
21:45
ВенгрияНе начат
Сан-Марино
21:45
Босния и ГерцеговинаНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Зенит
19:00
СьонНе начат

"Не хотел покидать "Зенит" из-за политики". Клаудиньо объяснил свои слова о России

Бразильский полузащитник Клаудиньо объяснил свои слова про Россию в одном из недавних интервью.
Фото: ФК "Зенит"
"Я сказал, что когда началась СВО, беспокоился о своих друзьях на Украине, с которыми провел много лет в Бразилии. Но никогда не хотел заниматься политикой, потому что я футболист и не люблю вмешиваться в это. Никогда не критиковал Россию. Более того, заявил, что ситуация в футболе ухудшилась из-за того, что нас исключили из европейских турниров, и это, конечно, сказывается на эмоциональном состоянии.

Но никогда не хотел покидать "Зенит" из-за политических проблем", - приводит слова Клаудиньо "СЭ".

Ранее Клаудиньо в одном из интервью заявил, что чувствовал себя некомфортно в России. Депутат Государственной Думы РФ Дмитрий Свищев заявил, что обратился в прокуратуру с просьбой проверить высказывания бразильца.

Клаудиньо выступал за петербургский "Зенит" с 2021 года по июль текущего года - в настоящее время футболист играет за катарский "Аль-Садд". Ранее бразилец получил паспорт гражданина Российской Федерации. На счету полузащитника 124 матча в составе петербургского клуба, 21 забитый мяч и 31 результативная передача. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 28-летнего футболиста в 15 миллионов евро.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 3
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится