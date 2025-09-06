"Не хотел покидать "Зенит" из-за политики". Клаудиньо объяснил свои слова о России

"Я сказал, что когда началась СВО, беспокоился о своих друзьях на Украине, с которыми провел много лет в Бразилии. Но никогда не хотел заниматься политикой, потому что я футболист и не люблю вмешиваться в это. Никогда не критиковал Россию. Более того, заявил, что ситуация в футболе ухудшилась из-за того, что нас исключили из европейских турниров, и это, конечно, сказывается на эмоциональном состоянии.
Но никогда не хотел покидать "Зенит" из-за политических проблем", - приводит слова Клаудиньо "СЭ".
Ранее Клаудиньо в одном из интервью заявил, что чувствовал себя некомфортно в России. Депутат Государственной Думы РФ Дмитрий Свищев заявил, что обратился в прокуратуру с просьбой проверить высказывания бразильца.
Клаудиньо выступал за петербургский "Зенит" с 2021 года по июль текущего года - в настоящее время футболист играет за катарский "Аль-Садд". Ранее бразилец получил паспорт гражданина Российской Федерации. На счету полузащитника 124 матча в составе петербургского клуба, 21 забитый мяч и 31 результативная передача. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 28-летнего футболиста в 15 миллионов евро.
Фото: ФК "Зенит"