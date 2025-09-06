Футболист "Динамо" прокомментировал слова Карпина о возможном уходе из клуба

"Понятно, что это эмоции. Мы много работаем, много чего делаем, но где-то не получается. Карпин – профессионал, любящий своё дело. Он относится к своей работе на 1000%. Понятно, что он разочаровывается. Поэтому эмоции повлияли на его слова", - цитирует Глебова "Евро-Футбол".
После поражения в 7 туре Российской Премьер-Лиги от махачкалинского "Динамо" (0:1) главный тренер столичного "Динамо" Валерий Карпин заявил, что может покинуть пост главного тренера бело-голубых. Напомним, что в феврале текущего года специалист покинул аналогичную должность в "Ростове", а в июне получил назначение в "Динамо".
После 7 сыгранных туров московское "Динамо" располагается на 10 строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 8 набранными очками в своем активе.
Полузащитник "Динамо" Данил Глебов высказался о возможном уходе Валерия Карпина с поста главного тренера бело-голубых.
Фото: ФК "Динамо"