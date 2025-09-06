"Игроки не несут никакой ответственности". Бразильский футболист - об отстранении России

"На самом деле считаю крайне несправедливым, что российские команды и сборная не участвуют в международных турнирах. Игроки не несут никакой ответственности, спорт и политика несовместимы", - приводит слова Клаудиньо "СЭ".
Напомним, что сборная России и российские клубы отстранены от международных соревнований с февраля 2022 года. В сентябре национальная команда России сыграла вничью с Иорданией в Москве, а также проведет выездную товарищескую встречу с Катаром в Эр-Райяне.
Клаудиньо выступал за петербургский "Зенит" с 2021 года по июль текущего года - в настоящее время футболист играет за катарский "Аль-Садд". Ранее бразилец получил паспорт гражданина Российской Федерации. На счету полузащитника 124 матча в составе петербургского клуба, 21 забитый мяч и 31 результативная передача. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 28-летнего футболиста в 15 миллионов евро.
Фото: ФК "Зенит"