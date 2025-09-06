Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Латвия
16:00
СербияНе начат
Англия
19:00
АндорраНе начат
Армения
19:00
ПортугалияНе начат
Австрия
21:45
КипрНе начат
Ирландия
21:45
ВенгрияНе начат
Сан-Марино
21:45
Босния и ГерцеговинаНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Зенит
19:00
СьонНе начат

Канчельскис назвал самый стабильный футбольный клуб в России

Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис назвал самый стабильный футбольный клуб в России.
Фото: ПФК ЦСКА
"ЦСКА всегда был стабильным. Команда идёт в правильном направлении. Газзаев и Гинер сделали команду, которая борется за чемпионство. Стабильность — признак мастерства. Это точно самый стабильный клуб в России", - приводит слова Канчельскиса "Чемпионат".

По итогам прошлого сезона ЦСКА стал обладателем Кубка России, одержав в Суперфинале турнира победу над "Ростовом", а также завоевал бронзовые медали чемпионата страны. В начале текущего сезона "армейцы" выиграли Суперкубок России.

Летом текущего года ЦСКА объявил о назначении Фабио Челестини на пост главного тренера. После 7 сыгранных туров команда располагается на 4 строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 15 набранными очками.

