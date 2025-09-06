Канчельскис назвал самый стабильный футбольный клуб в России

"ЦСКА всегда был стабильным. Команда идёт в правильном направлении. Газзаев и Гинер сделали команду, которая борется за чемпионство. Стабильность — признак мастерства. Это точно самый стабильный клуб в России", - приводит слова Канчельскиса "Чемпионат".
По итогам прошлого сезона ЦСКА стал обладателем Кубка России, одержав в Суперфинале турнира победу над "Ростовом", а также завоевал бронзовые медали чемпионата страны. В начале текущего сезона "армейцы" выиграли Суперкубок России.
Летом текущего года ЦСКА объявил о назначении Фабио Челестини на пост главного тренера. После 7 сыгранных туров команда располагается на 4 строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 15 набранными очками.
Фото: ПФК ЦСКА