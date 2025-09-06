Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Латвия
16:00
СербияНе начат
Англия
19:00
АндорраНе начат
Армения
19:00
ПортугалияНе начат
Австрия
21:45
КипрНе начат
Ирландия
21:45
ВенгрияНе начат
Сан-Марино
21:45
Босния и ГерцеговинаНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Зенит
19:00
СьонНе начат

Защитник "Краснодара" - об удалении Кордобы: судья был против нас

Защитник "Краснодара" Жубал высказался об удалении Джона Кордобы в матче 7 тура РПЛ.
Фото: ФК "Краснодар"
"Не думаю, что что-то произошло, и Мойзес потом вернулся на поле, воспользовавшись ситуацией. Я не знаю, почему Джон получил красную карточку. Это справедливое решение? Абсолютно нет, потому что с ним ничего не случилось. Я был рядом, и судья, опять же, думаю, был против нас, потому что ничего не сделал", - приводит слова Жубала Sport24.

"Краснодар" сыграл вничью с ЦСКА на выезде (1:1) в матче 7 тура Российской Премьер-Лиги. Во втором тайме этой встречи главный арбитр Рафаэль Шафеев показал прямую красную карточку нападающему южан Джону Кордобе. После игры колумбиец заявил о желании покинуть чемпионат России из-за судейских решений.

В нынешнем сезоне Джон Кордоба вышел на поле в 10 встречах и записал на свой счет 4 забитых мяча и 2 результативные передачи. По итогам сезона-2024/2025 форвард был признан лучшим игроком Российской Премьер-Лиги.

