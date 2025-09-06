"В ближайших двух-трёх турах после перерыва на матчи сборной посмотрим, как всё будет. "Балтика" уже сделала хороший задел. Чемпионат кажется длинным, а уже семь туров прошло. 15 очков — это хороший задел, но мне не верится, что они останутся наверху, их место ниже пятёрки", - приводит слова Мостового Metaratings.
После 7 сыгранных туров калининградская "Балтика" располагается на 2 строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 15 набранными очками в своем активе. Напомним, что калининградцы вернулись в РПЛ, заняв первое место в таблице Первой Лиги по итогам прошлого сезона.
В 8 туре Российской Премьер-Лиги команда Андрея Талалаева примет на своем поле петербургский "Зенит", который занимает 5 место в таблице с 12 баллами в своем активе.
Мостовой: мне не верится, что "Балтика" останется наверху, их место вне топ-5
Экс-игрок сборной России оценил выступления калининградской "Балтики" в текущем сезоне.
Фото: ФК "Балтика"