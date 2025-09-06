"Продолжение карьеры Дениса? На данный момент ведутся переговоры с 2-3 клубами, так что ждем, где он в итоге окажется. Есть и европейские команды, и неевропейские. С российскими клубами переговоров нет", - цитирует Черышева Sport24.
В прошлом сезоне Денис Черышев выступал за греческий "Паниониос" в составе которого провел 24 матча и записал на свой счет 5 забитых мяча и 5 результативных передач. Также россиянин был игроком мадридского "Реала", испанской "Валенсии", "Вильярреала", "Севильи" и итальянской "Венеции". 34-летний полузащитник является свободным агентом, на его счету 33 матча в составе национальной команды России.
Отец Черышева рассказал о будущем экс-полузащитника сборной России
Дмитрий Черышев, отец экс-футболиста сборной России Дениса Черышева, высказался о будущем своего сына.
