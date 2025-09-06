Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Латвия
0 - 1 0 1
СербияЗавершен
Англия
19:00
АндорраНе начат
Армения
19:00
ПортугалияНе начат
Австрия
21:45
КипрНе начат
Ирландия
21:45
ВенгрияНе начат
Сан-Марино
21:45
Босния и ГерцеговинаНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Зенит
19:00
СьонНе начат

Отец Черышева рассказал о будущем экс-полузащитника сборной России

Дмитрий Черышев, отец экс-футболиста сборной России Дениса Черышева, высказался о будущем своего сына.
Фото: Global Look Press
"Продолжение карьеры Дениса? На данный момент ведутся переговоры с 2-3 клубами, так что ждем, где он в итоге окажется. Есть и европейские команды, и неевропейские. С российскими клубами переговоров нет", - цитирует Черышева Sport24.

В прошлом сезоне Денис Черышев выступал за греческий "Паниониос" в составе которого провел 24 матча и записал на свой счет 5 забитых мяча и 5 результативных передач. Также россиянин был игроком мадридского "Реала", испанской "Валенсии", "Вильярреала", "Севильи" и итальянской "Венеции". 34-летний полузащитник является свободным агентом, на его счету 33 матча в составе национальной команды России.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится