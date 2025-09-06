"Мы прекрасно помним поколение Карпина и Мостового, они росли без легионеров. Сейчас говорят, что Батраков, Кисляк растут рядом с сильными иностранцами. Они на самом деле растут с нашими игроками – Бариновым, Карпукасом, Миранчуками. Мы почему-то опять говорим, что легионеры им помогают. В ЦСКА Кисляк тоже растёт не только с Пьяничем, но и с Акинфеевым, Дивеевым, Обляковым. Не думаю, что мы сильно просядем, только если временно. Дальше всё будет нормально", - сказал Шабаров в интервью Metaraitings.
Ранее в СМИ обсуждалось, что в следующем сезоне Российской Премьер-Лиги могут разрешить вносить в заявку 11 легионеров, выпускать на поле - 6 иностранцев, в сезоне-2027/2028 - 10/6 (иностранных футболистов на поле/в заявке), в сезоне-2028/2029 - 10/5.
На данный момент в чемпионате России действует лимит на легионеров, согласно которому клубам позволено вносить в заявку 13 легионеров, одновременно выпускать на поле - не более 8 иностранных футболистов.
Тренер молодёжной сборной России не думает, что уровень футбола просядет из-за лимита
Главный тренер сборной России U21 Иван Шабаров поделился мнением об ужесточении лимита в РПЛ.
Фото: РФС