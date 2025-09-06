"Лидс" перед закрытием трансферного окна пытался купить Сперцяна - источник

По информации "Чемпионата", за полтора часа до закрытия трансферного окна "Лидс" связался с игроком и его представителями. Англичане были готовы заплатить за полузащитника 15 миллионов евро. Сообщается, что из-за дефицита времени клуб не стал отправлять оффер.
В нынешнем сезоне Эдуард Сперцян принял участие в восьми матчах за "Краснодар" во всех турнирах, забил четыре гола и отдал восемь голевых передач. Также армянский футболист находится на первом месте в истории клуба по системе "гол + пас"
После семи туров "быки" лидируют в Российской Премьер-Лиге, набрав 15 очков.
Напомним, что в прошедшем сезоне команда Мусаева впервые в своей истории выиграла золотые медали чемпионата России.
Фото: ФК "Краснодар"