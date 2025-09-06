Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Латвия
0 - 1 0 1
СербияЗавершен
Англия
19:00
АндорраНе начат
Армения
19:00
ПортугалияНе начат
Австрия
21:45
КипрНе начат
Ирландия
21:45
ВенгрияНе начат
Сан-Марино
21:45
Босния и ГерцеговинаНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Зенит
19:00
СьонНе начат

"Лидс" перед закрытием трансферного окна пытался купить Сперцяна - источник

"Лидс" хотел подписать полузащитника "Краснодара" Эдуарда Сперцяна в последние часы трансферного окна.
Фото: ФК "Краснодар"
По информации "Чемпионата", за полтора часа до закрытия трансферного окна "Лидс" связался с игроком и его представителями. Англичане были готовы заплатить за полузащитника 15 миллионов евро. Сообщается, что из-за дефицита времени клуб не стал отправлять оффер.

В нынешнем сезоне Эдуард Сперцян принял участие в восьми матчах за "Краснодар" во всех турнирах, забил четыре гола и отдал восемь голевых передач. Также армянский футболист находится на первом месте в истории клуба по системе "гол + пас"

После семи туров "быки" лидируют в Российской Премьер-Лиге, набрав 15 очков.

Напомним, что в прошедшем сезоне команда Мусаева впервые в своей истории выиграла золотые медали чемпионата России.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится