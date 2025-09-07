Мостовой высказался о матче между Россией и Иорданией

- Хорошо, что соперники сборной России стали сильнее. Мы сразу увидели проблемы нашей национальной команды. Не случайно мы сначала не смогли обыграть Нигерию, а теперь уже Иорданию, - сказал Мостовой "РБ Спорт".
Сборная России проводила товарищеский матч со сборной Нигерии 6 июня. Встреча завершилась со счетом 1:1.
Напомним, 4 сентября состоялся товарищеский матч между сборной России и национальной командой Иордании. Встреча прошла на стадионе "Спартака" "Лукойл Арена" и завершилась со счетом 0:0.
Бывший футболист сборной России Александр Мостовой оценил игру нашей сборной в матче с Иорданией (0:0).
