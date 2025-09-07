Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Родина
16:00
ЕнисейНе начат
Шинник
17:00
Волга УлНе начат
КАМАЗ
17:00
ТорпедоНе начат
Черноморец
18:00
УфаНе начат
Ротор
18:00
СКА-ХабаровскНе начат

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Грузия
16:00
БолгарияНе начат
Литва
19:00
НидерландыНе начат
Северная Македония
19:00
ЛихтенштейнНе начат
Германия
21:45
Северная ИрландияНе начат
Люксембург
21:45
СловакияНе начат
Турция
21:45
ИспанияНе начат
Польша
21:45
ФинляндияНе начат
Бельгия
21:45
КазахстанНе начат

Товарищеские матчи. Сборные

Катар
18:15
РоссияНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Торпедо-БелАЗ
18:00
ЛокомотивНе начат

Мостовой высказался о матче между Россией и Иорданией

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой оценил игру нашей сборной в матче с Иорданией (0:0).
Фото: РФС
- Хорошо, что соперники сборной России стали сильнее. Мы сразу увидели проблемы нашей национальной команды. Не случайно мы сначала не смогли обыграть Нигерию, а теперь уже Иорданию, - сказал Мостовой "РБ Спорт".

Сборная России проводила товарищеский матч со сборной Нигерии 6 июня. Встреча завершилась со счетом 1:1.

Напомним, 4 сентября состоялся товарищеский матч между сборной России и национальной командой Иордании. Встреча прошла на стадионе "Спартака" "Лукойл Арена" и завершилась со счетом 0:0.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • +2
  • Не нравится