Смородская: матч с Катаром не решит судьбу Карпина в сборной

Бывший президент "Локомотива" Ольга Смородская высказалась о предстоящем матче сборных России и Катара.
Фото: РФС
- Матч с Катаром не решит судьбу Карпина в сборной. Это просто товарищеская игра, в которой надо показать хороший футбол. Над Карпиным не висит возможное увольнение в случае поражение в этом матче, - сказала Смородская "РБ Спорт".

Сборная России не проигрывает на протяжении 14 матчей. В четверг, 4 сентября, состоялся товарищеский матч между сборной России и национальной командой Иордании - участником ЧМ-2026. Встреча прошла на стадионе "Лукойл Арена" и завершилась со счетом 0:0.

Сегодня, 7 сентября, в 18:15 по московскому времени сборная России сыграет выездной матч с национальной командой Катара.

