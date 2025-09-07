Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Родина
2 - 0 2 0
Енисей2 тайм
Шинник
0 - 0 0 0
Волга Ул1 тайм
КАМАЗ
0 - 0 0 0
Торпедо1 тайм
Черноморец
18:00
УфаНе начат
Ротор
18:00
СКА-ХабаровскНе начат

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Грузия
3 - 0 3 0
Болгария2 тайм
Литва
19:00
НидерландыНе начат
Северная Македония
19:00
ЛихтенштейнНе начат
Германия
21:45
Северная ИрландияНе начат
Люксембург
21:45
СловакияНе начат
Турция
21:45
ИспанияНе начат
Польша
21:45
ФинляндияНе начат
Бельгия
21:45
КазахстанНе начат

Товарищеские матчи. Сборные

Катар
18:15
РоссияНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Торпедо-БелАЗ
18:00
ЛокомотивНе начат

Миранчук высказался о погодных условиях в Катаре

Полузащитник сборной России Алексей Миранчук поделился мнением о погодных условиях в Катаре перед товарищеским матчем с национальной командой.
Фото: РФС
- Здесь очень жарко, высокая влажность. Наверняка будут перерывы на водопой. Вчера провели тренировку на стадионе, хорошо, на поле есть кондиционеры, чувствовалась небольшая свежесть, так что нормально, - сказал Миранчук "Матч ТВ".

Алексей Миранчук выступает за "Атланту" в чемпионате МЛС с 2024 года. Игрок перешел в американскую команду из итальянского "Торино" за 12 миллионов евро.

Товарищеский матч между национальными сборными России и Катара состоится сегодня, 7 сентября, в 18:15 по московскому времени на стадионе имени шейха Джассима бин Хамада в Эр-Райяне.

