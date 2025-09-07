- Здесь очень жарко, высокая влажность. Наверняка будут перерывы на водопой. Вчера провели тренировку на стадионе, хорошо, на поле есть кондиционеры, чувствовалась небольшая свежесть, так что нормально, - сказал Миранчук "Матч ТВ".
Алексей Миранчук выступает за "Атланту" в чемпионате МЛС с 2024 года. Игрок перешел в американскую команду из итальянского "Торино" за 12 миллионов евро.
Товарищеский матч между национальными сборными России и Катара состоится сегодня, 7 сентября, в 18:15 по московскому времени на стадионе имени шейха Джассима бин Хамада в Эр-Райяне.
Миранчук высказался о погодных условиях в Катаре
Полузащитник сборной России Алексей Миранчук поделился мнением о погодных условиях в Катаре перед товарищеским матчем с национальной командой.
Фото: РФС