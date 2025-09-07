Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Родина
2 - 0 2 0
Енисей2 тайм
Шинник
0 - 0 0 0
Волга Ул1 тайм
КАМАЗ
0 - 0 0 0
Торпедо1 тайм
Черноморец
18:00
УфаНе начат
Ротор
18:00
СКА-ХабаровскНе начат

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Грузия
3 - 0 3 0
Болгария2 тайм
Литва
19:00
НидерландыНе начат
Северная Македония
19:00
ЛихтенштейнНе начат
Германия
21:45
Северная ИрландияНе начат
Люксембург
21:45
СловакияНе начат
Турция
21:45
ИспанияНе начат
Польша
21:45
ФинляндияНе начат
Бельгия
21:45
КазахстанНе начат

Товарищеские матчи. Сборные

Катар
18:15
РоссияНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Торпедо-БелАЗ
18:00
ЛокомотивНе начат

Экс-главный тренер сборной Армении высказался о будущем Сперцяна

Бывший главный тренер сборной Армении Вардан Минасян поделился мнением о футбольном будущем полузащитника "Краснодара" Эдуарда Сперцяна.
Фото: ФК "Краснодар"
- Сперцяну давно пора играть в Европе, он перерос чемпионат России. Если он продолжит там оставаться, это не пойдёт на пользу. Возможно, Эдуард даже начнёт регрессировать, - сказал Минасян "Чемпионату".

Напомним, ранее в СМИ сообщалось, что "Саутгемптон" и "Лидс" хотели подписать Сперцяна, однако игрок отказался.

Эдуард Сперцян является воспитанником "Краснодара". За основную команду полузащитник выступает с 2020 года. В прошлом сезоне Эдуард Сперцян в составе "Краснодара" стал чемпионом России.

В текущем сезоне на счету армянского полузащитника семь матчей в РПЛ, в которых он забил 4 гола и отдал 8 голевых передач.

