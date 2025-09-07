Экс-главный тренер сборной Армении высказался о будущем Сперцяна

Бывший главный тренер сборной Армении Вардан Минасян поделился мнением о футбольном будущем полузащитника "Краснодара" Эдуарда Сперцяна.

Фото: ФК "Краснодар"

- Сперцяну давно пора играть в Европе, он перерос чемпионат России. Если он продолжит там оставаться, это не пойдёт на пользу. Возможно, Эдуард даже начнёт регрессировать, - сказал Минасян "Чемпионату".



Напомним, ранее в СМИ сообщалось, что "Саутгемптон" и "Лидс" хотели подписать Сперцяна, однако игрок отказался.



Эдуард Сперцян является воспитанником "Краснодара". За основную команду полузащитник выступает с 2020 года. В прошлом сезоне Эдуард Сперцян в составе "Краснодара" стал чемпионом России.



В текущем сезоне на счету армянского полузащитника семь матчей в РПЛ, в которых он забил 4 гола и отдал 8 голевых передач.