Алексей Миранчук рассказал, чего ему не хватает в США

- Да, языка не хватает. В команде нет русскоговорящих партнеров. Было бы интересно играть с русскоговорящим партнером там. Всегда приятно приезжать в сборную, говорить на одном языке с партнерами по команде.
Алексей Миранчук перебрался в США летом прошлого года и подписал контракт с "Атлантой Юнайтед" до конца декабря 2027 года. Ранее российский полузащитник играл в Италии, где защищал цвета "Аталанты" и "Торино". В сезоне 2024/2025 хавбек принял участие в 31 матче за команду из МЛС, в которых записал на свой счет 8 забитых голов и 3 голевых ассиста.
Источник: "СЭ"
Фото: Getty Images