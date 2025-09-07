Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Родина
2 - 0 2 0
Енисей2 тайм
Шинник
0 - 0 0 0
Волга Ул1 тайм
КАМАЗ
0 - 0 0 0
Торпедо1 тайм
Черноморец
18:00
УфаНе начат
Ротор
18:00
СКА-ХабаровскНе начат

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Грузия
3 - 0 3 0
Болгария2 тайм
Литва
19:00
НидерландыНе начат
Северная Македония
19:00
ЛихтенштейнНе начат
Германия
21:45
Северная ИрландияНе начат
Люксембург
21:45
СловакияНе начат
Турция
21:45
ИспанияНе начат
Польша
21:45
ФинляндияНе начат
Бельгия
21:45
КазахстанНе начат

Товарищеские матчи. Сборные

Катар
18:15
РоссияНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Торпедо-БелАЗ
18:00
ЛокомотивНе начат

Алексей Миранчук рассказал, чего ему не хватает в США

Хавбек "Атланты" и сборной России Алексей Миранчук назвал, чего ему не хватает в США.
Фото: Getty Images
- Да, языка не хватает. В команде нет русскоговорящих партнеров. Было бы интересно играть с русскоговорящим партнером там. Всегда приятно приезжать в сборную, говорить на одном языке с партнерами по команде.

Алексей Миранчук перебрался в США летом прошлого года и подписал контракт с "Атлантой Юнайтед" до конца декабря 2027 года. Ранее российский полузащитник играл в Италии, где защищал цвета "Аталанты" и "Торино". В сезоне 2024/2025 хавбек принял участие в 31 матче за команду из МЛС, в которых записал на свой счет 8 забитых голов и 3 голевых ассиста.

Источник: "СЭ"

