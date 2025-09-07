Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Родина
2 - 0 2 0
ЕнисейЗавершен
Шинник
2 - 0 2 0
Волга УлЗавершен
КАМАЗ
1 - 1 1 1
ТорпедоЗавершен
Черноморец
3 - 2 3 2
УфаЗавершен
Ротор
1 - 0 1 0
СКА-ХабаровскЗавершен

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Грузия
3 - 0 3 0
БолгарияЗавершен
Литва
2 - 3 2 3
НидерландыЗавершен
Северная Македония
5 - 0 5 0
ЛихтенштейнЗавершен
Германия
3 - 1 3 1
Северная Ирландия2 тайм
Люксембург
0 - 1 0 1
Словакия2 тайм
Турция
0 - 6 0 6
Испания2 тайм
Польша
3 - 0 3 0
Финляндия2 тайм
Бельгия
6 - 0 6 0
КазахстанЗавершен

Товарищеские матчи. Сборные

Катар
1 - 4 1 4
РоссияЗавершен

Товарищеские матчи. Клубы

Торпедо-БелАЗ
2 - 3 2 3
ЛокомотивЗавершен

Тюкавин сыграл впервые после травмы крестообразных связок - источник

Нападающий "Динамо" Константин Тюкавин вышел на футбольное поле после травмы.
Фото: ФК "Динамо"
По информации источника, нападающий столичного "Динамо" Константин Тюкавин в воскресенье, 7 сентября, принял участие в товарищеском матче с молодежной командой бело-голубых (2:1).

Напомним, что форвард получил травму крестообразных связок колена в марте текущего года и с того момента ни разу не вышел на футбольное поле.

В прошлом сезоне Константин Тюкавин провел за "Динамо" во всех турнирах 22 матча и записал на свой счет 8 забитых мячей и 3 результативные передачи. Контракт форварда с клубом рассчитан до июня 2030 года.

Источник: "СЭ".

