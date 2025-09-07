Тюкавин сыграл впервые после травмы крестообразных связок - источник

По информации источника, нападающий столичного "Динамо" Константин Тюкавин в воскресенье, 7 сентября, принял участие в товарищеском матче с молодежной командой бело-голубых (2:1).
Напомним, что форвард получил травму крестообразных связок колена в марте текущего года и с того момента ни разу не вышел на футбольное поле.
В прошлом сезоне Константин Тюкавин провел за "Динамо" во всех турнирах 22 матча и записал на свой счет 8 забитых мячей и 3 результативные передачи. Контракт форварда с клубом рассчитан до июня 2030 года.
Источник: "СЭ".
Фото: ФК "Динамо"