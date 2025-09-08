Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Челябинск
0 - 0 0 0
Чайка1 тайм
Спартак Кострома
2 - 1 2 1
Сокол1 тайм
Урал
1 - 1 1 1
Нефтехимик1 тайм
Факел
19:30
Арсенал ТулаНе начат

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Гибралтар
21:45
Фарерские островаНе начат
Греция
21:45
ДанияНе начат
Беларусь
21:45
ШотландияНе начат
Израиль
21:45
ИталияНе начат
Хорватия
21:45
ЧерногорияНе начат
Швейцария
21:45
СловенияНе начат
Косово
21:45
ШвецияНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Спартак
19:30
МЛ ВитебскНе начат

В "Балтике" рассказали, сколько зрителей ожидают на матче с "Зенитом"

Генеральный директор "Балтики" Равиль Измайлов рассказал, сколько болельщиков ожидают на матче 8 тура РПЛ с "Зенитом".
Фото: ФК "Зенит"
"По состоянию на вчерашний день (воскресенье) клуб реализовал более 24 тысяч билетов на предстоящий поединок. И это за неделю до игры. Динамика продаж позволяет рассчитывать нам на то, что ко дню матча все билеты будут реализованы", - цитирует Измайлова "Чемпионат".

В 8 туре Российской Премьер-Лиги калининградская "Балтика" примет на домашнем поле петербургский "Зенит" - встреча состоится в воскресенье, 14 сентября, в 17:00 по московскому времени.

После 7 сыгранных туров команда Андрея Талалаева располагается на 2 строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 15 набранными очками. Петербуржцы занимают 5 место в таблице с 12 баллами в своем активе.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится