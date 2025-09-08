В "Балтике" рассказали, сколько зрителей ожидают на матче с "Зенитом"

"По состоянию на вчерашний день (воскресенье) клуб реализовал более 24 тысяч билетов на предстоящий поединок. И это за неделю до игры. Динамика продаж позволяет рассчитывать нам на то, что ко дню матча все билеты будут реализованы", - цитирует Измайлова "Чемпионат".
В 8 туре Российской Премьер-Лиги калининградская "Балтика" примет на домашнем поле петербургский "Зенит" - встреча состоится в воскресенье, 14 сентября, в 17:00 по московскому времени.
После 7 сыгранных туров команда Андрея Талалаева располагается на 2 строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 15 набранными очками. Петербуржцы занимают 5 место в таблице с 12 баллами в своем активе.