Встреча министра спорта РФ по вопросу лимита на легионеров перенесена

Об этом сообщает "Матч ТВ" со ссылкой на источники в Министерстве спорта. Отмечается, что перенос встречи связан с графиком главы ведомства.
Ранее сообщалось, что на встрече министр спорта РФ Михаил Дегтярев собирается обсудить вопрос ужесточения лимита на легионеров в российском футболе. Предполагается, что начиная с сезона-2028/29 команды, участвующие в РПЛ, смогут заявлять максимум 10 иностранных игроков, но выпускать на поле только 5 из них. Сейчас клубам разрешается оставлять в заявке 13 легионеров, 9 из которых могут одновременно принимать участие в матче.
Встреча министра спорта РФ Михаила Дегтярева с руководителями клубов РПЛ, запланированная на 9 сентября, перенесена.
