Первая лига

Челябинск
1 - 0 1 0
ЧайкаЗавершен
Спартак Кострома
2 - 1 2 1
СоколЗавершен
Урал
1 - 1 1 1
НефтехимикЗавершен
Факел
1 - 0 1 0
Арсенал ТулаЗавершен

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Гибралтар
0 - 0 0 0
Фарерские острова1 тайм
Греция
0 - 0 0 0
Дания1 тайм
Беларусь
0 - 0 0 0
Шотландия1 тайм
Израиль
0 - 0 0 0
Италия1 тайм
Хорватия
0 - 0 0 0
Черногория1 тайм
Швейцария
0 - 0 0 0
Словения1 тайм
Косово
0 - 0 0 0
Швеция1 тайм

Товарищеские матчи. Клубы

Спартак
5 - 0 5 0
МЛ ВитебскЗавершен

Встреча министра спорта РФ по вопросу лимита на легионеров перенесена

Встреча министра спорта РФ Михаила Дегтярева с руководителями клубов РПЛ, запланированная на 9 сентября, перенесена.
Фото: РИА Новости
Об этом сообщает "Матч ТВ" со ссылкой на источники в Министерстве спорта. Отмечается, что перенос встречи связан с графиком главы ведомства.

Ранее сообщалось, что на встрече министр спорта РФ Михаил Дегтярев собирается обсудить вопрос ужесточения лимита на легионеров в российском футболе. Предполагается, что начиная с сезона-2028/29 команды, участвующие в РПЛ, смогут заявлять максимум 10 иностранных игроков, но выпускать на поле только 5 из них. Сейчас клубам разрешается оставлять в заявке 13 легионеров, 9 из которых могут одновременно принимать участие в матче.

