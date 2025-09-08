Время начала матча "Зенита" с "Оренбургом" изменено

Как сообщает пресс-служба РПЛ, встреча состоится в субботу, 27 сентября, на стадионе "Газпром Арена" в Санкт-Петербурге. Начало – в 19:30 по московскому времени. Отмечается, что эти изменения связаны просьбой основного вещателя встречи. Изначально матч должен был состояться в 16:30 по московскому времени.
На данный момент "Зенит" находится на пятом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В активе санкт-петербургской команды 12 очков в семи матчах РПЛ. "Оренбург" занимает 12-ю строчку, набрав семь очков в аналогичном количестве встреч. В восьмом туре РПЛ сине-бело-голубые на выезде сыграют с калининградской "Балтикой". "Оренбург" встретится с "Пари НН".