Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Челябинск
1 - 0 1 0
ЧайкаЗавершен
Спартак Кострома
2 - 1 2 1
СоколЗавершен
Урал
1 - 1 1 1
НефтехимикЗавершен
Факел
1 - 0 1 0
Арсенал ТулаЗавершен

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Гибралтар
0 - 0 0 0
Фарерские острова1 тайм
Греция
0 - 0 0 0
Дания1 тайм
Беларусь
0 - 0 0 0
Шотландия1 тайм
Израиль
0 - 0 0 0
Италия1 тайм
Хорватия
0 - 0 0 0
Черногория1 тайм
Швейцария
0 - 0 0 0
Словения1 тайм
Косово
0 - 0 0 0
Швеция1 тайм

Товарищеские матчи. Клубы

Спартак
5 - 0 5 0
МЛ ВитебскЗавершен

Время начала матча "Зенита" с "Оренбургом" изменено

Пресс-служба РПЛ сообщила об изменении матча 10-го тура РПЛ "Зенита" с "Оренбургом".
Фото: ФК "Зенит"
Как сообщает пресс-служба РПЛ, встреча состоится в субботу, 27 сентября, на стадионе "Газпром Арена" в Санкт-Петербурге. Начало – в 19:30 по московскому времени. Отмечается, что эти изменения связаны просьбой основного вещателя встречи. Изначально матч должен был состояться в 16:30 по московскому времени.

На данный момент "Зенит" находится на пятом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В активе санкт-петербургской команды 12 очков в семи матчах РПЛ. "Оренбург" занимает 12-ю строчку, набрав семь очков в аналогичном количестве встреч. В восьмом туре РПЛ сине-бело-голубые на выезде сыграют с калининградской "Балтикой". "Оренбург" встретится с "Пари НН".

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 4
  • Нравится
  • -2
  • Не нравится