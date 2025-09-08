Матчи Скрыть

Первая лига

Челябинск
1 - 0 1 0
ЧайкаЗавершен
Спартак Кострома
2 - 1 2 1
СоколЗавершен
Урал
1 - 1 1 1
НефтехимикЗавершен
Факел
1 - 0 1 0
Арсенал ТулаЗавершен

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Гибралтар
0 - 0 0 0
Фарерские острова1 тайм
Греция
0 - 0 0 0
Дания1 тайм
Беларусь
0 - 0 0 0
Шотландия1 тайм
Израиль
0 - 0 0 0
Италия1 тайм
Хорватия
0 - 0 0 0
Черногория1 тайм
Швейцария
0 - 0 0 0
Словения1 тайм
Косово
0 - 0 0 0
Швеция1 тайм

Товарищеские матчи. Клубы

Спартак
5 - 0 5 0
МЛ ВитебскЗавершен

Защитник "Фенербахче", которым интересуется "Спартак", расторг контракт с клубом

Защитник "Фенербахче" Александр Джику, которым интересуется московский "Спартак", расторг контракт с командой.
Фото: Getty Images
Об этом сообщается на официальном сайте Турецкой футбольной федерации. Как сообщается в СМИ, над трансфером Джику активно работает московский "Спартак".

Александер Джику выступал за "Фенербахче" с 2023 года. За этот период ганский защитник принял участие в 75 матчах во всех турнирах, забив 4 гола и отдав 1 результативную передачу. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость 31-летнего Джику составляет 6,4 миллионов евро.

