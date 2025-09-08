Защитник "Фенербахче", которым интересуется "Спартак", расторг контракт с клубом

Об этом сообщается на официальном сайте Турецкой футбольной федерации. Как сообщается в СМИ, над трансфером Джику активно работает московский "Спартак".
Александер Джику выступал за "Фенербахче" с 2023 года. За этот период ганский защитник принял участие в 75 матчах во всех турнирах, забив 4 гола и отдав 1 результативную передачу. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость 31-летнего Джику составляет 6,4 миллионов евро.
Защитник "Фенербахче" Александр Джику, которым интересуется московский "Спартак", расторг контракт с командой.
Фото: Getty Images