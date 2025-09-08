Об этом сообщает Footmercato. Как сообщает издание, помимо "Спартака", игроком интересовались португальская "Брага" и итальянская "Фиорентина", однако ганский защитник принял решение перейти в московский клуб.
Александер Джику выступал за "Фенербахче" с 2023 года. За этот период ганский защитник принял участие в 75 матчах во всех турнирах, забив 4 гола и отдав 1 результативную передачу. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость 31-летнего Джику составляет 6,4 миллионов евро.
Защитник "Фенербахче" перешел в "Спартак" - источник
Защитник "Фенербахче" Александр Джику перешел в московский "Спартак".
Фото: Getty Images