"Спартак" внес новичка в заявку на сезон РПЛ

"Спартак" объявил о переходе 23-летнего игрока из французского "Ренна" 5 сентября. Кристофер Ву присоединился к красно-белым в качестве свободного агента.
Кристофер Ву выступал за "Ренн" с 2022 года. Камерунский защитник принял участие в 60 матчах за клуб во всех турнирах, забив 2 гола. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость 23-летнего Ву составляет 5,5 миллионов евро.
Новичок "Спартака" Кристофер Ву внесен в заявку красно-белых на сезон РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"