Первая лига

Матчи
Челябинск
1 - 0 1 0
ЧайкаЗавершен
Спартак Кострома
2 - 1 2 1
СоколЗавершен
Урал
1 - 1 1 1
НефтехимикЗавершен
Факел
1 - 0 1 0
Арсенал ТулаЗавершен

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Гибралтар
0 - 1 0 1
Фарерские островаЗавершен
Греция
0 - 3 0 3
ДанияЗавершен
Беларусь
0 - 2 0 2
ШотландияЗавершен
Израиль
4 - 5 4 5
ИталияЗавершен
Хорватия
4 - 0 4 0
ЧерногорияЗавершен
Швейцария
3 - 0 3 0
СловенияЗавершен
Косово
2 - 0 2 0
ШвецияЗавершен

Товарищеские матчи. Клубы

Спартак
5 - 0 5 0
МЛ ВитебскЗавершен

Первый заместитель председателя Госдумы РФ оценил игру "Спартака"

Первый заместитель председателя Госдумы РФ высказался об игре московского "Спартака" на старте сезона.
Фото: "Чемпионат"
- Старт сезона у "Спартака" не очень хорошим получился. Посмотрим, как будет дальше. Состав у "Спартака" приличный. Надо бороться за чемпионство и призовые места, - сказал Жуков "Матч ТВ".

На данный момент подопечные Деяна Станковича идут на шестом месте в турнирной таблице чемпионата Российской Премьер-Лиги, имея в своем активе 11 очков в семи матчах.. В следующем туре красно-белые сыграют с московским "Динамо". Встреча состоится 13 сентября в 16:45 по московскому времени на стадионе "ВТБ Арена".

