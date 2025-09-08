- Старт сезона у "Спартака" не очень хорошим получился. Посмотрим, как будет дальше. Состав у "Спартака" приличный. Надо бороться за чемпионство и призовые места, - сказал Жуков "Матч ТВ".
На данный момент подопечные Деяна Станковича идут на шестом месте в турнирной таблице чемпионата Российской Премьер-Лиги, имея в своем активе 11 очков в семи матчах.. В следующем туре красно-белые сыграют с московским "Динамо". Встреча состоится 13 сентября в 16:45 по московскому времени на стадионе "ВТБ Арена".
Первый заместитель председателя Госдумы РФ оценил игру "Спартака"
Фото: "Чемпионат"