Французский полузащитник "Краснодара" ответил на вопрос об интересе "Динамо" и "Спартака"

"Вокруг меня вообще ходило много разговоров. Знаю, что представители РПЛ проявляли активность на европейском трансферном рынке. Но все решилось довольно быстро, и выбор в пользу "Краснодара" был очевиден, так что я не слишком размышлял о других предложениях", – приводит слова Перрена "Спорт-Экспресс".
"Краснодар" объявил о переходе 29-летнего полузащитника 23 июля 2025 года. До этого он играл в французском "Осере". В сезоне-2025/26 Перрен принял участие в 6-ти встречах в составе черно-зеленых, записав на свой счет два забитых мяча и одну результативную передачу. После семи туров Российской Премьер-Лиги "Краснодар" набрал 16 очков и на данный момент является лидером турнирной таблицы. В прошлом сезоне команда Мурада Мусаева выиграла Чемпионат России.
Французский полузащитник "Краснодара" Гаэтан Перрен прокомментировал слухи об интересе со стороны "Динамо" и "Спартака".
Фото: Global Look Press