Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Армения
2 - 1 2 1
ИрландияЗавершен
Азербайджан
1 - 1 1 1
УкраинаЗавершен
Франция
0 - 0 0 0
Исландия1 тайм
Сербия
0 - 0 0 0
Англия1 тайм
Албания
0 - 0 0 0
Латвия1 тайм
Венгрия
0 - 0 0 0
Португалия1 тайм
Норвегия
1 - 0 1 0
Молдова1 тайм
Кипр
0 - 1 0 1
Румыния1 тайм
Босния и Герцеговина
0 - 0 0 0
Австрия1 тайм

Товарищеские матчи. Сборные

Эстония
0 - 0 0 0
АндорраЗавершен

CIES считает "Зенит" главным фаворитом в борьбе за чемпионство в РПЛ

Аналитический центр CIES назвал "Зенит" основным претендентом на чемпионство в Российской Премьер-Лиге.
Фото: ФК "Зенит"
Модель даёт петербургской команде 36,2 процента вероятности на итоговый успех в сезоне.

Она построена на анализе спортивных (данные о передачах на половине поля соперника), экономических (сумма трансферных выплат) и демографических данных (минутах, проведённых игроками на поле в прошлом сезоне).

Второе место модель отвела "Краснодару" с 24,3 процентами, третье занимает "Спартак" - 18,9 процентов, четвёртое у "Динамо" с 14,6 процентами, пятёрку замыкает ЦСКА, имеющий 2,4 процента на победу в чемпионате.

Напомним, что после семи туров Российской Премьер-Лиги на первом месте располагается "Краснодар" с 16 очками, второе и третье занимают ЦСКА и "Балтика", набравшие по 15 очков.

Источник: CIES

