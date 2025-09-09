CIES считает "Зенит" главным фаворитом в борьбе за чемпионство в РПЛ

Модель даёт петербургской команде 36,2 процента вероятности на итоговый успех в сезоне.
Она построена на анализе спортивных (данные о передачах на половине поля соперника), экономических (сумма трансферных выплат) и демографических данных (минутах, проведённых игроками на поле в прошлом сезоне).
Второе место модель отвела "Краснодару" с 24,3 процентами, третье занимает "Спартак" - 18,9 процентов, четвёртое у "Динамо" с 14,6 процентами, пятёрку замыкает ЦСКА, имеющий 2,4 процента на победу в чемпионате.
Напомним, что после семи туров Российской Премьер-Лиги на первом месте располагается "Краснодар" с 16 очками, второе и третье занимают ЦСКА и "Балтика", набравшие по 15 очков.
Источник: CIES
Аналитический центр CIES назвал "Зенит" основным претендентом на чемпионство в Российской Премьер-Лиге.
Фото: ФК "Зенит"