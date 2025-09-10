"Вообще не угадаешь, какой у меня будет путь развития. Может, я проведу всю карьеру в ЦСКА. И если она будет на топовом уровне, то почему бы и нет? Это тоже очень хорошо. Но есть цель уехать в Европу", - цитирует Кисляка "Чемпионат".
В текущем сезоне Матвей Кисляк провел за ЦСКА во всех турнирах 11 матчей и записал на свой счет 2 забитых мяча и 3 результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 20-летнего полузащитника в 8 миллионов евро, контракт футболиста с клубом рассчитан до лета 2028 года. На счету Кисляка 5 матчей в составе национальной команды России.
Кисляк рассказал, хочет ли он перейти в европейский клуб
Фото: ПФК ЦСКА