Гендиректор "Акрона": Дзюба - сильная по человеческим качествам личность, проделывает огромную невидимую работу

- Сильная личность, сильная по человеческим качествам. Проделывает огромную работу, которая невидима болельщикам и журналистам. Он работает с молодыми футболистами, является хорошим наставником для них. У него в крови безмерная любовь к футболу и профессионализм, - приводит слова Клюшева Metaratings.ru.
37-летний экс-форвард сборной России Артём Дзюба выступает за тольяттинский "Акрон" с сентября 2024 года. В сезоне-2024/2025 форвард провёл 24 игры во всех турнирах, забил 10 голов и выполнил 7 ассистов. В текущем сезоне на его счету 7 матчей Российской премьер-лиги, 3 забитых мяча и 2 результативных паса.
Генеральный директор "Акрона" Константин Клюшев высказался о роли в команде 37-летнего нападающего Артёма Дзюбы.
Фото: ФК "Акрон"