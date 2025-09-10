Гендиректор "Акрона" рассказал о взаимодействии с болельщиками "Крыльев Советов"

- Нельзя сказать, что мы делаем акцент в нашей работе на болельщиках "Крыльев Советов". Мы не противопоставляем себя "Крыльям" ни в каком виде. Мы просто создаём продукт и двигаемся своим путем. Если по тем или иным причинам болельщику "Крыльев Советов" захочется посетить наш матч, мы будем только рады его видеть на наших трибунах. Более того, мы часто видим болельщиков в шарфах "Крыльев Советов" на наших домашних матчах. В этом плане всё окей, - цитирует Клюшева Metaratings.ru.
В сезоне-2024/2025 тольяттинский "Акрон" стал вторым действующим клубом из Самарской области, выступающим в Российской премьер-лиге, одним из старожилов лиги являются самарские "Крылья Советов". При этом красно-чёрные договорились о совместной аренде "Солидарность Самара Арены", на которой "Крылья Советов" проводят свои домашние матчи, что позволило им оформить необходимую для выступлений в РПЛ лицензию РФС-I.
В сезоне-2024/2025 между болельщиками "Крыльев Советов" и "Акроном" случился медийный конфликт, возникший из-за того, что красно-чёрные разобрали составленную из кресел эмблему "Крыльев" на одной из трибун "Солидарность Самара Арены".
Фото: ПФК "Крылья Советов"