Непомнящий: не очень хорошо отношусь к Морено

- Что касается личности Морено, я как-то не очень хорошо к нему отношусь. Мне не кажется, что он привнёс в наш футбол что-то испанское или профессиональное. Знаю, что не очень качественно, по нашим понятиям, нёс службу, - передаёт слова Непомнящего "Чемпионат".
47-летний экс-главный тренер сборной Испании, "Монако" и "Гранады" Роберт Морено возглавлял "Сочи" с декабря 2023 года по 2 сентября 2025 года. В текущем сезоне под его руководством "барсы" набрали 1 очко в 7 матчах и занимают последнее место в турнирной таблице.
Новым главным тренером "Сочи" после увольнения Морено стал Игорь Осинькин.
Экс-главный тренер сборной Камеруна Валерий Непомнящий рассказал о своём отношении к бывшему наставнику "Сочи" испанцу Роберту Морено.
Фото: ФК "Сочи"