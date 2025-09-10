Матчи Скрыть

Экс-футболист системы "Ливерпуля" перешел в клуб РПЛ

Колумбийский защитник Андерсон Арройо перешёл в казанский "Рубин".
Фото: ФК "Ливерпуль"
Об этом сообщает пресс-служба клуба. Контракт игрока с клубом рассчитан на 4 года. 25-летний Арройо будет выступать под 12-м номером.

Арройо перешел в "Рубин" из испанского "Бургоса", ранее игрок выступал за молодежные команды "Ливерпуля".

На данный момент "Рубин" занимает седьмое место в таблице РПЛ, имея в своем активе 11 очков. В следующем туре казанцы сыграют с махачкалинским "Динамо".

