Экс-футболист системы "Ливерпуля" перешел в клуб РПЛ

Об этом сообщает пресс-служба клуба. Контракт игрока с клубом рассчитан на 4 года. 25-летний Арройо будет выступать под 12-м номером.
Арройо перешел в "Рубин" из испанского "Бургоса", ранее игрок выступал за молодежные команды "Ливерпуля".
На данный момент "Рубин" занимает седьмое место в таблице РПЛ, имея в своем активе 11 очков. В следующем туре казанцы сыграют с махачкалинским "Динамо".
Колумбийский защитник Андерсон Арройо перешёл в казанский "Рубин".
