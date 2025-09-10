Наумов: "Локомотиву" надо договариваться с Бариновым

- Надо договариваться, потому что Баринов сегодня — капитан команды и системообразующий игрок в середине поля. Он очень важен для "Локомотива", - сказал Наумов "Матч ТВ".
Ранее стало известно, что Баринов будет готов подписать новый контракт с клубом, если его сегодняшняя зарплата, которая составляет 1,3 миллиона евро, будет увеличена почти в два раза.
Дмитрий Баринов выступает за "Локомотив" с 2015 года. Контракт 28-летнего полузащитника с "железнодорожниками" действует до лета 2026 года. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость Баринова составляет 8 миллионов евро.
На данный момент команда Михаила Галактионова располагается на четвертом месте в РПЛ с 15 очками в 7 сыгранных матчах.
Фото: "Чемпионат"