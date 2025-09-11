Матчи Скрыть

Дегтярёв не собирается вводить потолок зарплат в РПЛ

Министр спорта России Михаил Дегтярёв высказался о потолке зарплат в РПЛ.
Фото: ТАСС
"Я не собираюсь вводить потолок зарплат, клубы могут договориться, пожалуйста, если договорятся, то препятствовать не буду. Если клубы договорятся о налоге на легионеров, то я поддержу как министр и председатель Олимпийского комитета России. Мы регулируем только одно - лимит, а всё остальное будет решать Российский футбольный союз", - сказал Дегтярёв в интервью ТАСС.

Ранее министр спорта России Михаил Дегтярёв рассказал, что потолок зарплат в российском футболе обсуждается.

Напомним, 4 сентября в рамках Восточного экономического форума Дегтярев заявил о планах постепенного изменения лимита на легионеров в РПЛ к 2028 году. Предполагается, что к этому времени клубы смогут заявлять в составе максимум 10 иностранных игроков, но выпускать на поле одновременно только 5 из них.

