Дегтярёв не собирается вводить потолок зарплат в РПЛ

"Я не собираюсь вводить потолок зарплат, клубы могут договориться, пожалуйста, если договорятся, то препятствовать не буду. Если клубы договорятся о налоге на легионеров, то я поддержу как министр и председатель Олимпийского комитета России. Мы регулируем только одно - лимит, а всё остальное будет решать Российский футбольный союз", - сказал Дегтярёв в интервью ТАСС.
Ранее министр спорта России Михаил Дегтярёв рассказал, что потолок зарплат в российском футболе обсуждается.
Напомним, 4 сентября в рамках Восточного экономического форума Дегтярев заявил о планах постепенного изменения лимита на легионеров в РПЛ к 2028 году. Предполагается, что к этому времени клубы смогут заявлять в составе максимум 10 иностранных игроков, но выпускать на поле одновременно только 5 из них.
