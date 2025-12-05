Черданцев: результат матча "Краснодар" - ЦСКА не повлияет на чемпионскую гонку

"Результат этой игры никак не повлияет на чемпионскую гонку. Не так важно, кто выиграет. На мой взгляд, "Краснодар" — однозначный фаворит сезона. "Зениту" нужно прибавлять в качестве игры, в организации моментов, чтобы конкурировать с "Краснодаром". ЦСКА в эту борьбу включится только при условии подписания зимой двух-трех футболистов экстра-класса по меркам РПЛ", — приводит слова Черданцева "Матч ТВ".
"Краснодар" примет ЦСКА на своем поле в воскресенье, 7 декабря. Матч 18-го тура чемпионата России начнется в 19:00 по московскому времени. В первом круге Российской Премьер-лиги команды сыграли вничью. Встреча в Москве завершилась со счетом 1:1.
Отметим, что "Краснодар" является действующим чемпионом России. По итогам 17-ти прошедших туров РПЛ команда набрала 37 очков и на данный момент занимает первое место в турнирной таблице. ЦСКА с отставанием в одно очко идет на втором месте. Тройку лидеров замыкает "Зенит" с 36 очками.