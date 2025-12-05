Матчи Скрыть

Тюкавин отреагировал на анонс дерби "Спартака": молодцы, что подкололи

Нападающий "Динамо" Константин Тюкавин прокомментировал видео-анонс "Спартака" перед дерби 18-го тура РПЛ.
Фото: "Чемпионат"
"Согласен, что у нас нет трофеев. "Спартак" молодцы, что подкололи. Но все в субботу решат игроки на поле. Ответим ли мы дерзко? Забьем минимум один, а там посмотрим", — приводит слова Тюкавина "Спорт-Экспресс".

Ранее пресс-служба "Спартака" анонсировала матч 18-го тура чемпионата России с "Динамо", опубликовав видеоролик. В нем болельщики обеих команд представлены в роли испытуемых. По сюжету, фанат бело-голубых не может распознать изображения чемпионских трофеев.

"Спартак" на своем поле примет "Динамо" в субботу, 6 декабря. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени. В предыдущей встрече команды сыграли вничью со счетом 2:2. На данный момент красно-белые занимают шестое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 28 очков. "Динамо" идет на девятой строчке с 20 очками.

