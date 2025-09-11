Хавбек "Наполи" переходит в ЦСКА - источник

По информации "Спорт-Экспресса", контракт с сербским полузащитником будет рассчитан до лета 2030 года. Сообщается, что сейчас он находится в Москве и проходит медосмотр.
Прошедший сезон Матия Попович провёл в молодёжной команде "Наполи". Он принял участие в 26 играх во всех турнирах, забил 11 голов и отдал четыре голевые передачи. По данным Transfermarkt. его стоимость оценивается в 1 миллион евро.
Напомним, что после семи туров ЦСКА занимает второе место в чемпионате России, набрав 15 очков. Следующую игру "армейцы" проведут в воскресенье, 14 сентября на выезде против "Ростова".
Игрок молодёжной сборной Сербии Матия Попович на правах свободного агента переходит в ЦСКА.
