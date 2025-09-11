- Смолов забил? Обидно, обидно. Шучу, конечно. Было бы приятнее, если бы он меня не догнал, но, если он меня перегонит, я не расстроюсь, - сказал Аршавин "Матч ТВ".
Медийный футбольный клуб "Broke Boys" встречался с "Сатурном" в матче 1/64 финала Пути регионов Кубка России. Встреча завершилась со счетом 2:0. Голами отличились бывшие нападающие "Краснодара" Федор Смолов и Ари. Благодаря голу, Федор Смолов сравнялся с Андреем Аршавиным по голам за карьеру - у обоих теперь по 158 голов.
Аршавин отреагировал на гол Смолова в ворота "Сатурна"
Фото: ФК "Broke Boys"